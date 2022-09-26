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Leading men of the Lowcountry

People

This month, Monthly puts a spotlight on local men who make a difference. From business, medicine, real estate, dining and development, these profiles showcase their success stories. The men discuss their background, motivation, and the distinct approaches they’ve taken to thrive. Their influence is valued and has made a positive impact in our communities. 

They are the leading men of the Lowcountry:

  • MARIO MARTINEZ - SACAPALABRAS

  • LARRY Sr. & LARRY Jr. - SETOLA

  • BRIAN DECHIRICO & JOHN  HARRIS - HILTON HEAD EXTERMINATORS

  • Dale AKINS - AKINS LAW FIRM, LLC

  • The Men of COLIGNY PLAZA

  • JAMES DISMOND - HOSPICE CARE OF THE LOWCOUNTRY

  • DR. MATTHEW TENWOLDE - CAROLINA VETERINARY CRITICAL CARE

  • BOB CLARKSON - THE ALLIANCE GROUP REALTY

  • Dr. DUSTIN OUSLEY -  HILTON HEAD CHORAL SOCIETY

  • BOB ENGLER - BUDGET BLINDS

  • ALEX GONZALEZ - SNS TECHNOLOGIES

  • MIKE AND LUKE SIRGO - MERRILL LYNCH WEALTH MANAGEMENT

  • BEIGNET BOUCHEE - KENNY B’S

  • THE LEADING MEN OF JOE’S CLASSIC CUTS BARBERSHOP

  • PAUL HORGAN & CLETEUS SMITH - HILTON HEAD PREPARATORY SCHOOL

  • JOHN DECECCO III - ITALIAN AMERICAN CLUB OF HILTON HEAD

  • THOMAS M. DOWLING CFA, CFP®, CIMA® - ALLIANCE GLOBAL PARTNERS

  • JOHN III, JOHN IV, AND BRIAN BALTZEGAR - STONEWORKS

  • KEN FAGUT - AVOCADO BIKES

  • BRIAN BLOUNT - CAROLINA IT

  • PAT ZUK & AARON IMMELL & JOE DATTILO - FIRST TEE THE LOWCOUNTRY

  • BRIAN KOCH, NATE SKAGER & CHUCK MULLEN - THE ISLAND REC CENTER

  • TOMASZ BELKA - THE FRENCH BAKERY

  • The Men of VACASA - VACASA HILTON HEAD

  • BEN and BRUCE ZAIDMAN & JOE GUTOWSKI - AMERICAN WOOD REFACE

  • ROB KAUFMAN - KAUFMAN PHOTOGRAPHY

  • MAREK BELKA - THE FRENCH BAKERY

  • ADAM GREMO - TOTAL DESIGN CONCEPTS TDC BUILDERS