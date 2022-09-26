This month, Monthly puts a spotlight on local men who make a difference. From business, medicine, real estate, dining and development, these profiles showcase their success stories. The men discuss their background, motivation, and the distinct approaches they’ve taken to thrive. Their influence is valued and has made a positive impact in our communities.
They are the leading men of the Lowcountry:
MARIO MARTINEZ - SACAPALABRAS
LARRY Sr. & LARRY Jr. - SETOLA
BRIAN DECHIRICO & JOHN HARRIS - HILTON HEAD EXTERMINATORS
Dale AKINS - AKINS LAW FIRM, LLC
The Men of COLIGNY PLAZA
JAMES DISMOND - HOSPICE CARE OF THE LOWCOUNTRY
DR. MATTHEW TENWOLDE - CAROLINA VETERINARY CRITICAL CARE
BOB CLARKSON - THE ALLIANCE GROUP REALTY
Dr. DUSTIN OUSLEY - HILTON HEAD CHORAL SOCIETY
BOB ENGLER - BUDGET BLINDS
ALEX GONZALEZ - SNS TECHNOLOGIES
MIKE AND LUKE SIRGO - MERRILL LYNCH WEALTH MANAGEMENT
BEIGNET BOUCHEE - KENNY B’S
THE LEADING MEN OF JOE’S CLASSIC CUTS BARBERSHOP
PAUL HORGAN & CLETEUS SMITH - HILTON HEAD PREPARATORY SCHOOL
JOHN DECECCO III - ITALIAN AMERICAN CLUB OF HILTON HEAD
THOMAS M. DOWLING CFA, CFP®, CIMA® - ALLIANCE GLOBAL PARTNERS
JOHN III, JOHN IV, AND BRIAN BALTZEGAR - STONEWORKS
KEN FAGUT - AVOCADO BIKES
BRIAN BLOUNT - CAROLINA IT
PAT ZUK & AARON IMMELL & JOE DATTILO - FIRST TEE THE LOWCOUNTRY
BRIAN KOCH, NATE SKAGER & CHUCK MULLEN - THE ISLAND REC CENTER
TOMASZ BELKA - THE FRENCH BAKERY
The Men of VACASA - VACASA HILTON HEAD
BEN and BRUCE ZAIDMAN & JOE GUTOWSKI - AMERICAN WOOD REFACE
ROB KAUFMAN - KAUFMAN PHOTOGRAPHY
MAREK BELKA - THE FRENCH BAKERY
ADAM GREMO - TOTAL DESIGN CONCEPTS TDC BUILDERS