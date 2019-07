Dining For Dogs

THESE LOCAL RESTAURANTS ARE PET FRIENDLY. SOME EVEN OFFER MENUS FOR FOUR-LEGGED DINERS.

TAKE FIDO OUT TO BREAKFAST, LUNCH OR DINNER

HILTON HEAD ISLAND

Aunt Chilada’s 843-785-7700

British Open Pub - HHI 843-686-6736

Captain Woody's 843-785-2400

Carolina Crab Company 843-842-2016

CharBar Co 843-785-2427

Chow Daddy’s 843-842-CHOW

The Crazy Crab, Jarvis Creek 843-681-5021

CQ’s 843-671-2779

Delisheeyo 843-785-3633

FISH Casual Coastal Seafood 843-342-3474

ELA’s On the Water 843-785-3030

Fishcamp on Broad Creek 843-842-2267

Flatbread Grill & Bar 843-341-2225

French Bakery 843-342-5420

Frosty Frog Cafe & Pizza 843-686-3764

Hinchey’s 843-686-5959

Island Bagel & Deli 843-686-3353

It’s Greek to Me 843-842-4033

Jane Bistro & Bar 843-686-5696

Kenny B’s Seafood 843-785-3315

Mediterranean Harbour 843-842-9991

Old Fort Pub 843-681-2386

Palmetto Bay Sun Rise Cafe 843-686-3232

Red Fish 843-686-3388

Reilley’s North End Pub 843-681-4153

Reilley’s Grill & Bar 843-842-4414

Rockfish at Bomboras 843-689-2662

Salty Dog Café 843-671-CAFÉ

Santa Fe Cafe 843-785-3838

Street Meet 843-842-2570

Up the Creek Pub & Grill 843-681-3625

BLUFFTON

Agave Side Bar 843-757-9190

Calhoun Street Tavern 843-757-4334

Captain Woody's 843-757-6222

Chow Daddy’s 843-757-CHOW

Cinco Mexican Grill 843-815-2233

The Pearl Kitchen & Bar 843-757-5511

Subway - Baylor Dr 843-706-5600

Subway - Buckwalter 843-706-3031

Truffles - Bluffton 843-815-5551