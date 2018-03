Catering to any appetite

Filet Mignon Beef Tartare

Crispy Calamari

Clarke’s Mussels

Fresh Oysters

Braised Pork Belly

Darren Clarke’s Tavern

8 Executive Park Road

Hilton Head Island

843-341-3002

www.DarrenClarkesTavern.com

The Tailgater

Variety of Sandwich and Wraps Trays

Bacon-Cheddar, Buffalo Chicken & Pork Sliders

Buffalo Chicken

Wings and Chicken Tenders Platters

Hofmann or Nathan's Hotdogs Platters

STREET MEET AMERICAN TAVERN

95 Mathews Drive, Port Royal Plaza

Hilton Head Island

843-842-2570

www.StreetMeetHHI.com

*Place order by 5 p.m. for next day pick up/delivery. HHI $50 minimum/Bluffton $100 minimum

Land & Sea

May River Blue Crab Rice

S.C. White Shrimp Larb

Seared Flounder

Rigatoni

Grilled Heritage Pork Chop

FARM Bluffton

1301 May River Rd, Bluffton

843-707-2041

www.FarmBluffton.com

Feeding a Crowd

Seafood Paella

Frogmore Stew

Shrimp and Grits

Traditional Chef-Attended

Italian Pasta Bar

Traditional Chef Salad Bar

Zeppelin’s at Station 300

25 Innovation Dr, Bluffton

843-815-2695, ext. 7

Upscale Fan Favorites

Philly Cheesesteak Slider

Mini Chipotle Chicken Quesadillas

Roasted Herbed Duck

Cornbread-Stuffed Chicken Breast

Hilton Head Island Beach & Tennis Resort

40 Folly Field Road

Hilton Head Island

843-842-4402

www.HHIBeachAndTennis.com

By The Sea

Tuna Poke

Blackened Triggerfish

Salmon Oscar

Jumbo Lump Crab Cakes

RockFish Seafood & Steaks

5 Lagoon Road

Hilton Head Island

843-689-2662

www.RockFishHHI.com

People Pleaser

Caprese Skewers

Mushrooms Veronique

Miniature Local Balls

Pizza

Local Pie-Hilton Head

55 New Orleans Rd. # 106

Hilton Head Island

843-842.7437

Local Pie-Bluffton

15 State of Mind St.

843-837-7437

www.LocalPie.com

Brunch Sampler

Sampler Platter of Savory and Sweet Mini Croissants

Mini Chicken and Tuna Sandwiches on Homemade Bread

Salad Platters – Spinach & Strawberry, Cobb, BBQ Chicken salad,

Chicken salad and Tuna Salad

Roast Beef, Turkey and Ham Sandwiches on Homemade Bread

The French Bakery & European Cuisine

28 Shelter Cove Lane #120

Hilton Head Island

843-342-5420

www.FrenchBakeryHiltonHead.com